Иран нанес ущерб в $13 млрд ответными ударами по объектам США

По данным издания, сначала операции «Эпическая ярость» Тегеран предпринял более 2 тысяч ударов с применением авиации, ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были повреждены как минимум 20 американских объектов в восьми странах.

Иранские военные также повредили или уничтожили более 42 военных самолетов США, часть из которых находилась на авиабазах. Это продемонстрировало уязвимость зарубежной военной инфраструктуры США перед ракетами и беспилотниками.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана компенсации за гибель американских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

