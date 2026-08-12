Иран нанес ущерб в $13 млрд ответными ударами по объектам США

Иран нанес США ущерб в $13 млрд ответными ударами по американским объектам на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, сначала операции «Эпическая ярость» Тегеран предпринял более 2 тысяч ударов с применением авиации, ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были повреждены как минимум 20 американских объектов в восьми странах.

Иранские военные также повредили или уничтожили более 42 военных самолетов США, часть из которых находилась на авиабазах. Это продемонстрировало уязвимость зарубежной военной инфраструктуры США перед ракетами и беспилотниками.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана компенсации за гибель американских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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