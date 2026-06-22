Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив
Власти Ирана согласились гарантировать свободный проход кораблей через Ормузский пролив. Как пишет RT, об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
По его словам, также Иран согласился «допустить инспекторов МАГАТЭ в страну».
Как отмечает Reuters, после слов Бессента цены на нефть ускорили падение. В частности, по состоянию на 17:00 мск фьючерсы на Brent подешевели на 3,4% - до $77,83 за баррель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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