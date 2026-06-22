Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив

По его словам, также Иран согласился «допустить инспекторов МАГАТЭ в страну».

Как отмечает Reuters, после слов Бессента цены на нефть ускорили падение. В частности, по состоянию на 17:00 мск фьючерсы на Brent подешевели на 3,4% - до $77,83 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

