Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив

Власти Ирана согласились гарантировать свободный проход кораблей через Ормузский пролив. Как пишет RT, об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

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По его словам, также Иран согласился «допустить инспекторов МАГАТЭ в страну».

Как отмечает Reuters, после слов Бессента цены на нефть ускорили падение. В частности, по состоянию на 17:00 мск фьючерсы на Brent подешевели на 3,4% - до $77,83 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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