СМИ: Страны Европы менее охотно передают Украине ракеты Patriot

По данным издания, это происходит из-за опасений за собственную безопасность. Ответственность за дефицит возлагается на США. Газета указывает на отсутствие политической воли со стороны Вашингтона.

Германия уже передала Украине три системы Patriot, после чего организовала поставку еще двух комплексов в рамках договоренности с США об их последующем восполнении. При этом ФРГ не готова продолжать передачу вооружений прежними темпами.

Берлин наряду с Нидерландами и другими странами Северной Европы призывает остальных членов Евросоюза активнее участвовать в поставках.

Ранее стало известно, что США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

