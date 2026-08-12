Россияне массово отказываются от турпоездок из-за нехватки денег
Россияне стали массово отказываться от туристических путевок из-за нехватки денег, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование туркомпании FUN& SUN.
15% граждан, рассматривавших покупку тура на лето, в итоге передумали. 67% отказавшихся от такого вида отдыха заявили о тех или иных финансовых ограничениях. 45% из них назвали причиной отказа «финансовую неопределенность» и решение «сохранить деньги». Еще 22% опрошенных заявили, что цены на туры слишком высокие.
56% респондентов взамен покупки тура хотят отложить сэкономленные средства или направить их на другие траты. По 22% отказавшихся от туров рассказали, что намерены отдохнуть за городом или на даче, а также вложиться в ремонт дома. По 11% останутся дома либо поедут за границу «дикарем».
Ранее низкие доходы и рост цен стали главными жалобами россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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