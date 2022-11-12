«Накопить ресурсы». В России назвали цели переговоров по Украине
Перемирие с Украиной позволит России накопить ресурсы для дальнейших боевых действий, но у РФ нет повода для переговоров о мире нет, считают российские эксперты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. При этом Эрдоган пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса, передает РИА Новости.
По словам президента Турции, он также свяжется с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним позицию по поводу мирных переговоров с Москвой, пишет Газета.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом глава государства заявил в видеообращении в Telegram.
По словам Зеленского, украинские власти готовы пойти на переговоры для урегулирования на условиях «восстановления территориальной целостности» Украины, «возмещения всех убытков, причиненных боевыми действиями» и гарантий того, что Россия «снова не начнет военный конфликт с Украиной», пишет «Свободная пресса».
Кремль заинтересован в переговорах с Вашингтоном по Украине, но на Западе и в Киеве не спешат договариваться, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.
«В Кремле очень хотят переговоров и заключения перемирия, именно перемирия, а не мирного соглашения, которое бы все окончательно зафиксировало. Владимир Путин считает, что перемирие позволит накопить ресурсы и возобновить боевые действия. Мы видим, что на Западе регулярно появляются публикации и заявления в этом ключе, идет работа через механизмы «мягкой силы». В Вашингтоне и Киеве это прекрасно понимают, поэтому особо на подобные сигналы не реагируют», - отметил Салин.
Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал дипломат.
Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил «Радиоточке НСН», что переговоры с Украиной с позиции силы сейчас вести не получится, так как результатов СВО нет.
«Позиция Украины и стоящими за ней США заключается в выводе наших войск со всех территорий, а как мы выведем, если мы их признали частью России? С точки зрения юридический – это невозможно, да и с политической тоже. Наше руководство не может на это пойти, это наша территория. А замглавы МИД Рябков предлагает переговоры без условий. Но сейчас неподходящее время для любых серьезных переговоров», — сказал Орджоникидзе.
Западные страны устали от конфликта на Украине и требуют от страны отказаться от громких заявлений и считаться с действительным положением дел. Об этом заявил обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко, отметив, что после подобных публикаций нарастает паника среди как граждан, так и политиков Украины.
Ранее The Washington Post и The Wall Street Journal сообщили, что на Западе в частном порядке обсуждают возможные условия, необходимые для установления мира между Россией и Украиной. Кроме того, США якобы просили Зеленского показать открытость к переговорам с Москвой, отмечает RT.
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