«Накопить ресурсы». В России назвали цели переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. При этом Эрдоган пояснил, что намерен коснуться в диалоге украинского кризиса, передает РИА Новости.

По словам президента Турции, он также свяжется с лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним позицию по поводу мирных переговоров с Москвой, пишет Газета.ru.