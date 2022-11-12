Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости создания условий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже.

ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

«Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира», — цитирует генсека ТАСС.

Гутерриш добавил, что условия мирного соглашения должны основываться на Уставе ООН и нормах международного права.

Ранее бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что переговоры с Украиной пока не получится вести с позиции силы, так как конкретных результатов спецоперации нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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