Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости создания условий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже.
«Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира», — цитирует генсека ТАСС.
Гутерриш добавил, что условия мирного соглашения должны основываться на Уставе ООН и нормах международного права.
Ранее бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что переговоры с Украиной пока не получится вести с позиции силы, так как конкретных результатов спецоперации нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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