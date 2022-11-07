«Чудеса бывают»: Кремль настроен на переговоры с США по Украине

Кремль заинтересован в переговорах с Вашингтоном по Украине, но на Западе и в Киеве не спешат договариваться, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. По данным la Repubblica, Вашингтон и Брюссель полагают, что переговоры необходимо начинать «после завоевания Херсона, где ведется одна из самых тяжелых битв против российских войск».



«В Кремле очень хотят переговоров и заключения перемирия, именно перемирия, а не мирного соглашения, которое бы все окончательно зафиксировало. Владимир Путин считает, что перемирие позволит накопить ресурсы и возобновить боевые действия. Мы видим, что на Западе регулярно появляются публикации и заявления в этом ключе, идет работа через механизмы «мягкой силы». В Вашингтоне и Киеве это прекрасно понимают, поэтому особо на подобные сигналы не реагируют», - отметил Салин.