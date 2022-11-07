«Чудеса бывают»: Кремль настроен на переговоры с США по Украине
Политологи Павел Салин и Алексей Мартынов в эфире НСН рассказали, что США не захотят вступить в переговоры, также договариваться не спешат и в Киеве.
Кремль заинтересован в переговорах с Вашингтоном по Украине, но на Западе и в Киеве не спешат договариваться, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. По данным la Repubblica, Вашингтон и Брюссель полагают, что переговоры необходимо начинать «после завоевания Херсона, где ведется одна из самых тяжелых битв против российских войск».
«В Кремле очень хотят переговоров и заключения перемирия, именно перемирия, а не мирного соглашения, которое бы все окончательно зафиксировало. Владимир Путин считает, что перемирие позволит накопить ресурсы и возобновить боевые действия. Мы видим, что на Западе регулярно появляются публикации и заявления в этом ключе, идет работа через механизмы «мягкой силы». В Вашингтоне и Киеве это прекрасно понимают, поэтому особо на подобные сигналы не реагируют», - отметил Салин.
При этом Москва предпочла бы договариваться именно с Вашингтоном, а не с Киевом, но такой сценарий на данный момент маловероятен, считает Салин.
«Что касается формата переговоров по линии Вашингтон – Москва, такой формат соответствует мировосприятию российских властей, которые рассматривают любые политическую ситуацию в упрощенной призме, считая, что мир делится на господ и вассалов, и что разговор нужно вести с господами. Идеальный вариант переговоров для Кремля – это именно через Вашингтон, но ситуация сложнее, потому что украинские власти более самостоятельные. При этом большая часть украинского общества на волне осенних успехов вряд ли настроена на какие-то переговоры», - объяснил собеседник НСН.
Также он добавил, что подобного рода публикации про Херсон появляются все чаще, но в Киеве и на Западе подозревают, что таким образом Москва хочет создать иллюзию для украинских войск и заманить в ловушку.
Со своей стороны, политолог Алексей Мартынов напомнил в беседе с НСН о предстоящих выборах в США и подчеркнул, что подобная риторика Вашингтона обусловлена всего лишь внутренней политической борьбой.
«Это предвыборная риторика со стороны некоторых представителей администрации Байдена. Их оппоненты начали разыгрывать тему помощи Украине, они просто перехватывают инициативу. Завтра выборы закончатся, и это все закончится. Я сильно сомневаюсь, что это имеет глубокий подтекст. Я не думаю, что сейчас США могут включиться в переговорный процесс, хотя чудеса бывают», - добавил политолог.
В случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену, при этом Вашингтон продолжит помогать Киеву, сказал ранее в интервью НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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