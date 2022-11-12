Либертарианская партия США призвала к переговорам с Москвой по Украине

«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование войны, а не дипломатию с Россией», — отметили в партии.

Либертарианская партия называет себя третьим по величине политическим объединением в США, к партии относят себя около 700 тысяч избирателей. Однако либертарианцы не представлены в федеральных законодательных органах и ни одним губернатором.

