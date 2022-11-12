Либертарианская партия США призвала к переговорам с Москвой по Украине
Либертарианская партия США призвала перейти от «бесконечного финансирования» Украины к дипломатии с Россией. Об этом говорится в сообщении объединения в Twitter.
«Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование войны, а не дипломатию с Россией», — отметили в партии.
Либертарианская партия называет себя третьим по величине политическим объединением в США, к партии относят себя около 700 тысяч избирателей. Однако либертарианцы не представлены в федеральных законодательных органах и ни одним губернатором.
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