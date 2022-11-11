Госдеп: Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине
Американские власти ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — заявил дипломат. Он напомнил, что Киев дал понять, «что эта война завершится за столом переговоров».
«К сожалению, мы видим, что у русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации», — отметил Прайс.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать своим партнёром того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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