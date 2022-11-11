ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно отмечал важность мирных переговоров между Россией и Украиной.

Милли ранее заявил, что при стабилизации линии фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта вокруг Украины.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине. Он напомнил, что Киев дал понять, «что эта война завершится за столом переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

