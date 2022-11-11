Песков заявил об отсутствии изменений в позиции Киева по отношению к Москве

Российская сторона не фиксирует изменений в позиции Украины по диалогу с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, фиксирует ли Москва какие-либо подвижки в позиции Киева относительно переговоров.

«Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Песков
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