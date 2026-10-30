Над регионами России сбили 1043 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над территорией России более 1 тысячи украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

Всего военные ликвидировали 1043 дронов, пишет RT.

Отмечается, что беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также БПЛА сбили в Московском регионе и Татарстане.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 862 беспилотника, летевших на Московский регион.

