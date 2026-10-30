Россия и Африка в эпоху ИИ: Как страны будут бороться с дезинформацией
Даниил Бисслингер заявил спецкору НСН, что противостояние фейкам не должно сводиться к точечным мерам.
Вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) Даниил Бисслингер в беседе со спецкором НСН указал на растущую угрозу дезинформации на фоне развития нейросетей и сделал акцент на комплексном подходе: сочетании образовательных инициатив и технологических инструментов.
«У России и Африки в сфере борьбы с фейками сегодня одинаковые вызовы. Извне и со стороны недобросовестных участников международных процессов посредством фейков предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию. Важно, чтобы наше сотрудничество было равноправным, чтобы все участвовали в формировании международной повестки. При этом задача должна сводиться не столько к борьбе с фейками, сколько к созданию экосистемы доверия — базы для равноправного сотрудничества между Россией и странами Африки. Исключительно борьба с фейками, которые сегодня появляются в огромном количестве из‑за развития нейросетей, была бы подобна бросанию копья в море. Здесь нужно системное решение: с одной стороны, мы должны реализовать совместные образовательные проекты, чтобы, в том числе, журналисты обладали всей необходимой методологией; с другой — нам нужны технологии, способные выявлять эти фейки», — сказал эксперт спецкору НСН в кулуарах медиафорума Россия — Африка.
По его словам, трансформация глобальной архитектуры создает новые возможности для партнёрства России и Африки.
«С учетом развития международных процессов за последние годы сотрудничество между Россией и Африкой будет только интенсифицироваться. Потому что многие из организаций, которые доминировали в различных сферах, либо уже потеряли, либо теряют своё влияние. Всё активнее формируется и укрепляется полицентрический мир», — добавил Бисслингер.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе подготовили план совместных действий до 2029 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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