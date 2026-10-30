Еврокомиссия отказала Прибалтике в 500 млн евро на защиту от дронов

Еврокомиссия отклонила запрос Литвы, Латвии и Эстонии о предоставлении 500 млн евро для системы защиты региона от беспилотников. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

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Ранее министры обороны прибалтийских стран направили в ЕК засекреченное письмо с просьбой о дополнительном финансировании, напоминает RT.

«Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в... финансировании на систему защиты от дронов», — отмечается в публикации.

Республики планировали получить одобрение до конца года. Как ожидалось, технологии обнаружения БПЛА, искусственный интеллект и средства их подавления объединят в систему противовоздушной обороны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БеспилотникиПрибалтикаЕврокомиссия

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