Еврокомиссия отказала Прибалтике в 500 млн евро на защиту от дронов
Еврокомиссия отклонила запрос Литвы, Латвии и Эстонии о предоставлении 500 млн евро для системы защиты региона от беспилотников. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Ранее министры обороны прибалтийских стран направили в ЕК засекреченное письмо с просьбой о дополнительном финансировании, напоминает RT.
«Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в... финансировании на систему защиты от дронов», — отмечается в публикации.
Республики планировали получить одобрение до конца года. Как ожидалось, технологии обнаружения БПЛА, искусственный интеллект и средства их подавления объединят в систему противовоздушной обороны.
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