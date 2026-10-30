В Алешках при разминировании погибли два человека

Два человека погибли при разминировании путей для безопасного проезда гуманитарной миссии в Алешках в Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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«При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», - цитирует омбудсмена ТАСС.

Лантратова выразила соболезнования близким погибших.

Ранее в городе Алешки завершили разминирование маршрутов для гуманитарной операции по вывозу мирных жителей и доставке гуманитарной помощи, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ХерсонПогибшиеЯна Лантратова

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