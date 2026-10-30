В Алешках при разминировании погибли два человека
30 октября 202609:08
Юлия Савченко
Два человека погибли при разминировании путей для безопасного проезда гуманитарной миссии в Алешках в Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек», - цитирует омбудсмена ТАСС.
Лантратова выразила соболезнования близким погибших.
Ранее в городе Алешки завершили разминирование маршрутов для гуманитарной операции по вывозу мирных жителей и доставке гуманитарной помощи, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Алешках при разминировании погибли два человека
- СМИ: Флавиу Болсонару может ускоренно получить грин-карту США
- Атака к саммиту: Москва отразила один из крупнейших налётов украинских БПЛА
- Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке со стороны ВСУ
- Овечкину подарили гитару перед матчем против «Нэшвилла»
- ПВО за ночь сбила 862 летевших на Москву беспилотника
- Binance оценила ущерб от инцидента с безопасностью в $6,3 млрд
- Крипторынок под ударом: Взлом биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
- В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека
- Кремль: Россия хочет прочного мира на Украине для будущих поколений