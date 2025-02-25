«Снова друзья?»: США и Россия обсуждают совместные проекты по добыче ресурсов
Трамп проявил интерес к российским редкоземельным металлам, а Путин предложил США наладить совместную добычу на территории РФ.
США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
«У них (у России - прим. НСН) есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», - сказал американский лидер.
Президент США также заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о «крупных сделках по экономическому развитию» и об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, обсуждения идут «очень хорошо» и договоренности между Россией и США «будут заключены».
«Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и верит, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики», - прокомментировал заявление Трампа глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в Х.
Немногим позже заявлений Трампа российские СМИ разразились новостями о начавшемся совещании Путина по развитию отрасли редкоземельных металлов.
«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», - сказал российский лидер.
По словам главы государства, у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине. Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в этой области, в том числе на территории Донбасса, отмечает «Свободная пресса».
Кроме того, РФ готова поставлять два миллиона тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены. Российский лидер выразил мнение, что Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Он отметил, что подобный проект потребует инвестиций в 15 миллиардов долларов.
«Компании двух стран сегодня обсуждают совместные проекты», - поделился российский лидер в интервью Павлу Зарубину.
Путин также добавил, что ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.
МЕТАЛЛ В УПЛАТУ ДОЛГА
Не обошлось и без напоминаний Трампа о том, что США в течение нескольких недель ведут переговоры о доступе к украинским редкоземельным металлам. Вашингтон называл это компенсацией за потраченные на поддержку Украины средства и предлагал взамен гарантии безопасности.
Однако накануне американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что потенциальное соглашение не будет предусматривать военных гарантий, а только экономические, напоминает газета «Известия». На предоставлении гарантий безопасности, в свою очередь, настаивает Киев. Трамп в очередной раз заявил, что сделка по ресурсам Украины будет подписана «очень скоро». Также он заверил, что США в рамках сделки вернут себе потраченные на Украину деньги.
«Я подчеркнул важность жизненно важной «Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является «Экономическим партнерством», гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные Украине, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», - отметил Трамп.
Кроме того, по заверению главы Белого дома, украинский конфликт можно решить «в течение нескольких недель, если будем действовать с умом».
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Трамп заслужил аплодисменты за мирную инициативу по Украине.
В свою очередь Путин отмахнулся от обсуждения грядущей сделки по ископаемым между Вашингтоном и Киевом.
«Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки», - отметил глава государства.
К слову, по данным Росконгресса, Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, отмечает РИА Новости.
Так, например, на Украине до 2014 года было четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24%) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.
ПРОГОЛОСОВАЛИ, РАЗОШЛИСЬ, ИЗВИНИЛИСЬ
Накануне 18 стран проголосовали против украинской резолюции в Генассамблее ООН, содержащей призыв к России вывести войска с Украины, отмечает «Радиоточка НСН». Против выступили не только РФ, но и США, Израиль, КНДР, Венгрия, несколько африканских стран. Документ хоть и носит антироссийский характер, но само событие можно назвать символически важным для понимания положения России на международной арене и в глазах ряда стран.
Представитель США и вовсе попросила отклонить украинский проект заявления: американцы предложили свой. Однако страны Евросоюза дополнили американскую резолюцию пунктами о приверженности территориальной целостности Украины, после чего США воздержались от голосования за такую версию своего заявления.
Неожиданным фактом стало то, что Сербия проголосовала в поддержку украинской резолюции. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что это случилось по ошибке, за которую он несёт ответственность, и извинился перед сербами: по его словам, стране следовало воздержаться. При голосовании за американскую резолюцию Сербия как раз воздержалась.
Позже Совбез 10 голосами против 5 принял американскую резолюцию об урегулировании конфликта на Украине без поправок ЕС о территориальной целостности.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, враждебные резолюции Генассамблеи ООН не помогают урегулировать украинский конфликт, отмечает телеканал РЕН ТВ. Он выразил мнение, что ООН необходимо вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении конфликтов.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Украине позорным документом, отмечает RT. Он, по его словам, нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта.
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