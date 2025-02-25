«Снова друзья?»: США и Россия обсуждают совместные проекты по добыче ресурсов

Немногим позже заявлений Трампа российские СМИ разразились новостями о начавшемся совещании Путина по развитию отрасли редкоземельных металлов.

«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине. Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в этой области, в том числе на территории Донбасса, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, РФ готова поставлять два миллиона тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены. Российский лидер выразил мнение, что Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Он отметил, что подобный проект потребует инвестиций в 15 миллиардов долларов.

«Компании двух стран сегодня обсуждают совместные проекты», - поделился российский лидер в интервью Павлу Зарубину.

Путин также добавил, что ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.