Трамп: Сделка с Киевом по редкоземельным металлам скоро будет подписана
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что сделка по совместной разработке недр на Украине скоро будет подписана.
«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — заявил глава государства. Другие подробности он не привел.
Ранее Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru