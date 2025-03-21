Трамп: Сделка с Киевом по редкоземельным металлам скоро будет подписана

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что сделка по совместной разработке недр на Украине скоро будет подписана.

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«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — заявил глава государства. Другие подробности он не привел.

Ранее Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов. Европейским чиновникам было сказано, что американский лидер связан сделку с обязательством Украины прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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