Обезоруживающее хамство: Трамп оставил Украину без военной помощи

Пожелавший остаться анонимным источник добавил, что Трамп всегда со скепсисом относился к помощи Киеву, однако катализатором к активным действиям его советников послужил бурный скандал в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля между Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в результате которого от президента Украины потребовали немедленно покинуть Белый дом. Запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам тогда так и не состоялось.

Вашингтон не будет поддерживать Киев до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует свою приверженность к миру. Таким образом, уточнил представитель администрации президента, речь идет не об окончательном прекращении помощи, а лишь о паузе в поставках.

Тем более, что для Украины еще не все потеряно в отношениях с США даже после перепалки в Овальном кабинете, заверил американский лидер: Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит стремление к миру.

С момента начала спецоперации США передали Украине помощь на $65,9 млрд из американского бюджета. Конкретный объем поставленного Киеву оружия не уточняется. При экс-лидере США Джо Байдене об очередных траншах объявлялось примерно раз в 44 дня, от администрации Трампа пока таких заявлений не поступало.

«НИЧЕГО, КРОМЕ ГОРЯ»

Вместе с приостановкой поставок военной техники на Украину Трамп заявил в ответ на обвинения Киева и Европы, что принес России немало бед. «Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и [ракетные комплексы] Javelin. А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил американский лидер в ходе брифинга в Белом доме.

Вместе с тем, сообщило агентство Reuters, Белый дом изучает возможное снятие антироссийских санкций. Администрация главы государства поручила министерству финансов страны и Госдепу подготовить перечень рестрикций, которые можно отменить.