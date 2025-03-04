Обезоруживающее хамство: Трамп оставил Украину без военной помощи
На фоне испортившихся отношений с Украиной и прекращения поставок оружия Киеву Белый дом рассматривает возможность отмены антироссийских санкций.
Американский лидер Дональд Трамп приказал министру обороны США Питу Хегсету приостановить оказание Украине военной помощи. Об этом сообщили телеканал Fox News и агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Уточняется, что речь идет о приостановке поставок американской военной техники, находящейся за пределами Украины, в частности, того оружия, которое находится в Европе и идет транзитом через Польшу, сообщила газета New York Post.
Более того, отметило издание The Washington Post, США рассматривают также прекращение подготовки пилотов и военнослужащих ВСУ и сокращение обмена разведданными.
Пожелавший остаться анонимным источник добавил, что Трамп всегда со скепсисом относился к помощи Киеву, однако катализатором к активным действиям его советников послужил бурный скандал в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля между Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в результате которого от президента Украины потребовали немедленно покинуть Белый дом. Запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам тогда так и не состоялось.
Вашингтон не будет поддерживать Киев до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует свою приверженность к миру. Таким образом, уточнил представитель администрации президента, речь идет не об окончательном прекращении помощи, а лишь о паузе в поставках.
Тем более, что для Украины еще не все потеряно в отношениях с США даже после перепалки в Овальном кабинете, заверил американский лидер: Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит стремление к миру.
С момента начала спецоперации США передали Украине помощь на $65,9 млрд из американского бюджета. Конкретный объем поставленного Киеву оружия не уточняется. При экс-лидере США Джо Байдене об очередных траншах объявлялось примерно раз в 44 дня, от администрации Трампа пока таких заявлений не поступало.
«НИЧЕГО, КРОМЕ ГОРЯ»
Вместе с приостановкой поставок военной техники на Украину Трамп заявил в ответ на обвинения Киева и Европы, что принес России немало бед. «Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и [ракетные комплексы] Javelin. А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил американский лидер в ходе брифинга в Белом доме.
Вместе с тем, сообщило агентство Reuters, Белый дом изучает возможное снятие антироссийских санкций. Администрация главы государства поручила министерству финансов страны и Госдепу подготовить перечень рестрикций, которые можно отменить.
По словам собеседника агентства, ожидается, что список обсудят на ближайших переговорах с российской делегацией. Санкционные ведомства США сейчас занимаются подготовкой предложений по снятию санкций с ряда физических и юридических лиц, в частности, некоторых предпринимателей.
Агентство отметило, что США пошли на такой шаг, чтобы наладить российско-американские отношения и найти пути для урегулирования конфликта на Украине.
РАЗЛАД С УКРАИНОЙ
Если с Россией Трамп пытается наладить отношения ради достижения мира на Украине, то отношения американского лидера и его украинского коллеги сейчас — хуже некуда. В интервью Fox News Трамп заявил, что после уже упомянутой перебранки в Белом доме украинская делегация попыталась было возобновить переговоры с Трамп, однако получила категорический отказ, так как не пожелала говорить о мире.
Также президент США вновь посоветовал Зеленскому забыть дорогу в Овальный кабинет, пока тот не согласится обсудить мирное соглашение по Украине. Поведение же президента Украины 28 февраля стало демонстрацией нежелания Зеленского принять участие в мирном процессе.
Кроме того, Трамп добавил, что участие США в украинской экономике — куда более верная гарантия безопасности, чем присутствие на территории Украины военных из иностранных государств.
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