На Украине изменят ряд законов ради сделки по редкоземельным металлам
27 марта 202514:57
Чтобы заключить сдетку с США по недрам и редкоземельным металлам, Украина должна будет поменять ряд законов. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщило агентство Укринформ.
Он назвал предстоящую работу тяжелой и кропотливой, однако отметил, что Киев постарается справиться с задачей как можно скорее.
О каких изменениях идет речь, Жовква не уточнил.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокомпания Marvel объявила о старте съемок фильма «Мстители: Судный день»
- Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Челябинской области
- На Украине изменят ряд законов ради сделки по редкоземельным металлам
- Из «Яндекс.Музыки» удалили четыре трека Noize MC
- Россиянам рассказали, как больничный рассчитывается при увольнении
- Россия впервые вошла в топ стран по объему вредоносного интернет-трафика
- СМИ: В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора Озерова
- Четверо россиян погибли из-за схода лавины в Магаданской области
- В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой
- СМИ: Две стюардессы пострадали из-за падения металлического контейнера в Пулково
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru