На Украине изменят ряд законов ради сделки по редкоземельным металлам

Он назвал предстоящую работу тяжелой и кропотливой, однако отметил, что Киев постарается справиться с задачей как можно скорее.

О каких изменениях идет речь, Жовква не уточнил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

