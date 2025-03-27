На Украине изменят ряд законов ради сделки по редкоземельным металлам

Чтобы заключить сдетку с США по недрам и редкоземельным металлам, Украина должна будет поменять ряд законов. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщило агентство Укринформ.

Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной

Он назвал предстоящую работу тяжелой и кропотливой, однако отметил, что Киев постарается справиться с задачей как можно скорее.

О каких изменениях идет речь, Жовква не уточнил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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