Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем канале на платформе «Макс».
Репортер спросил Пескова о возможной телефонной беседе Путина с лидерами Франции или Германии. Представитель Кремля указал, что президент РФ «возьмет трубку», он открыт для диалога со всеми, пишет RT. Юнашев задал уточняющий вопрос, относится ли то же самое к звонку Зеленского.
«Никто пока не звонил», - заявил Песков.
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, напоминает «Радиоточка НСН».
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