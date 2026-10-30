Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем канале на платформе «Макс».

Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стёре первопричины конфликта на Украине

Репортер спросил Пескова о возможной телефонной беседе Путина с лидерами Франции или Германии. Представитель Кремля указал, что президент РФ «возьмет трубку», он открыт для диалога со всеми, пишет RT. Юнашев задал уточняющий вопрос, относится ли то же самое к звонку Зеленского.

«Никто пока не звонил», - заявил Песков.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры