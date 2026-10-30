«Новая газета» объявила о прекращении работы

«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет», - указывает СМИ.

«Новая газета» издавалась с 1 апреля 1993 года. В сентябре 2026-го Минюст внес издание в реестр иностранных агентов. Позднее стало известно, что редакция газеты должна покинуть здание, в котором работала несколько десятилетий, отмечает Ura.ru.

