«Новая газета» объявила о прекращении работы
30 октября 202609:45
Юлия Савченко
«Новая газета» (признано в России СМИ-иноагентом) прекратит работу с 9 ноября. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет», - указывает СМИ.
«Новая газета» издавалась с 1 апреля 1993 года. В сентябре 2026-го Минюст внес издание в реестр иностранных агентов. Позднее стало известно, что редакция газеты должна покинуть здание, в котором работала несколько десятилетий, отмечает Ura.ru.
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