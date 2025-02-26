«Договорняк» по металлам и без гарантий: Трамп и Зеленский готовятся к соглашению
Пока Владимир Зеленский уже готовится вылетать в США для подписания соглашения с Дональдом Трампом по редкоземельным металлам, Россия не осталась в стороне и уже намекает на готовность сотрудничать с США в этой сфере.
Глава Украины Владимир Зеленский согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, знакомых с ситуацией.
Уточняется, что Соединенные Штаты отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере $500 млрд от реализации ресурсов. При этом в финальной версии соглашения не упоминаются «гарантии безопасности» со стороны США.
По словам украинских чиновников, Украина готова подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая газ и нефть. Также они подчеркнули, что договорились о более выгодных для страны условиях.
«РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами в Овальном офисе. Трансляция велась на телеканале Fox.
При этом, по данным Financial Times и Reuters, Зеленский может отправиться Вашингтон для заключения соглашения с США о доступе к полезным ископаемым уже в ближайшее время, а именно 28 февраля.
Украинские чиновники в разговоре с FT уточнили, что сделка станет способом расширения отношений с США, чтобы улучшить перспективы Украины после трех лет ведения боевых действий.
При этом украинский вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, которая руководила переговорами, отметила в беседе с FT, что соглашение о добыче полезных ископаемых лишь часть «более масштабной картины», как утверждают США.
Согласно документу, планируется создание фонда, куда Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» государственных минеральных ресурсов, газа и нефти. Помимо этого, в соглашение входят «минеральные ресурсы, которые уже пополняют государственную казну Украины», то есть оно не затрагивает текущую деятельность крупнейших украинских производителей нефти и газа, пишет FT.
Как отмечает газета, не решенными остаются не только гарантии безопасности для Украины, но и вопросы юрисдикции сделки, размер доли Штатов в фонде и условия сделок по «совместному владению». Все эти вопросы, по данным FT, должны быть урегулированы в последующих соглашениях.
Так, украинские чиновники пока что обозначили это «рамочным соглашением» и уточнили, что «никакие доходы не перейдут из рук в руки», пока не сформируют фонд.
ЕВРОПА БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
При этом Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, также заявил, что за предоставление Украине военной помощи в будущем должна отвечать Европа.
«Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность», - отметил он, отвечая на вопрос о будущих поставках оружия Украине.
При этом американский лидер подчеркнул, что США сейчас не оказывает никакой военной помощи Украине, в отличие от европейских стран, которые продолжают поставлять Киеву вооружение и отправлять деньги для продолжения военных действий с Россией.
По его мнению, все это в дальнейшем приведет только к эскалации конфликта, за что и будут отвечать европейские лидеры.
Говоря о запасе оружия Киева, Трамп отметил, что его может хватить для продолжения боевых действий как минимум до достижения Россией и США договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта.
А ЧТО ЖЕ С САНКЦИЯМИ?
Также Трамп отметил, что США могут в какой-то момент снять санкции с России, но не сейчас.
«Думаю, что в какой-то момент это будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — уточнил он.
При этом США начали вводить санкции против России с 2014 года — после присоединения Крыма и еще до начала военной спецоперации на Украине. После ограничения неоднократно ужесточались.
Однако потепление явно наметилось. Так, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News заявил, что если договоренности по урегулированию конфликта на Украине будут достигнуты, то Штаты намерены обсудить с Россией ее замороженные активы.
«Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», - сказал он.
Однако, по мнению Рубио, говорить об этом еще рано.
Выступая в Овальном кабинете и говоря о перспективах Украины после завершения военного конфликта и достижения договорённостей, Трамп также подчеркнул, что на Украине впоследствии должен быть размещен миротворческий контингент.
Однако Трамп уточнил, что подобная «форма поддержания мира», должна быть приемлемой для всех.
Так, ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно ведут переговоры о совместной отправке "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
"ОТВЕТКА" РОССИИ
Возможная сделка США и Украины не осталась без внимания российского президента Владимира Путина. Накануне он провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов.
При этом говоря о вышеупомянутой сделке, Путин отметил, что она никак не касается России.
«Конечно, надо бы оценить этот ресурс, насколько он реальный, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее» - уточнил он в интервью журналисту Павлу Зарубину после окончания совещания.
При этом ранее американский лидер Дональд Трамп также поддержал идею о заключении соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам. Об этом сообщили Reuters и CGTN America. Трамп уточнил, что США хотели бы приобретать у России полезные ископаемые.
Свой интерес к «огромным» российским запасам Трамп выразил еще 24 февраля на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.
«У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать», — сказал глава США.
В свою очередь Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с иностранными партнерами в этой сфере, в том числе с США. Однако ключевым условием для начала взаимодействия РФ и США является восстановление доверия между странами.
«Да, некоторые наши компании находятся друг с другом в контакте и такие проекты обсуждают», - подчеркнул он, беседуя с Зарубиным.
Так, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в беседе с URA.RU отметил, что запасы редкоземельных металлов в РФ настолько велики, что их вполне можно разрабатывать вместе с зарубежными партнёрами, в том числе с американскими компаниями.
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