«Договорняк» по металлам и без гарантий: Трамп и Зеленский готовятся к соглашению

Глава Украины Владимир Зеленский согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что Соединенные Штаты отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере $500 млрд от реализации ресурсов. При этом в финальной версии соглашения не упоминаются «гарантии безопасности» со стороны США.

По словам украинских чиновников, Украина готова подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая газ и нефть. Также они подчеркнули, что договорились о более выгодных для страны условиях.

«РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами в Овальном офисе. Трансляция велась на телеканале Fox.