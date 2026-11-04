МИД России: Москва открыта к сотрудничеству с США, если это выгодно
Россия открыта к выгодным для себя совместным начинаниям с США. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.
«По-прежнему открыты к реализации совместных с американцами начинаний, где это технически возможно... когда это нужно и выгодно нам самим», - подчеркнул дипломат.
Вместе с тем Биричевский указал, что РФ готова и к возможному последующему наращиванию санкций Запада.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что итоги выборов в конгресс США вряд ли приведут к улучшению отношений Вашингтона и Москвы, пишет Ura.ru.
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