МИД России: Москва открыта к сотрудничеству с США, если это выгодно

Россия открыта к выгодным для себя совместным начинаниям с США. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

«По-прежнему открыты к реализации совместных с американцами начинаний, где это технически возможно... когда это нужно и выгодно нам самим», - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Биричевский указал, что РФ готова и к возможному последующему наращиванию санкций Запада.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что итоги выборов в конгресс США вряд ли приведут к улучшению отношений Вашингтона и Москвы, пишет Ura.ru.

