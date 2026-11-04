Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве по итогам октября

Программист возглавил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

По данным аналитиков, медианная зарплата программиста составила 340 тысяч рублей. Кроме того, в список высокооплачиваемых позиций вошли продукт-менеджер (330 тысяч) и бизнес-аналитик (250 тысяч).

В первую пятерку рейтинга также попали инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей), пишет RT.

По сравнению с прошлым годом заметнее всего увеличились медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию - на 23%, до 135 тысяч рублей, токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (17%, 140 тысяч), финансовых менеджеров и электромонтажников (на 14%, до 160 тысяч и 125 тысяч соответственно).

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, в каких сферах предлагают зарплаты от 500 тысяч рублей. Такие суммы встречаются преимущественно в четырех секторах: высшем менеджменте и финансах, IT, коммерческой медицине, консалтинге, продажах и девелопменте.

