СМИ: Трамп парализует законотворческую работу демократов в случае их победы

По его словам, политику Вашингтона будут определять в основном шаги президента-республиканца Дональда Трампа. Законопроекты «не обретут силу закона, если не будет переговоров [демократов] с президентом Трампом и получения его подписи». Как считает собеседник агентства, демократы в Конгрессе будут посвящать большую часть своего времени расследованиям действий исполнительной ветви власти и надзору над ее деятельностью.

Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

