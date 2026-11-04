СМИ: Трамп парализует законотворческую работу демократов в случае их победы

Законотворческая деятельность американского Конгресса будет парализована в случае победы демократов на проходящих промежуточных выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к администрации США источник.

В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс

По его словам, политику Вашингтона будут определять в основном шаги президента-республиканца Дональда Трампа. Законопроекты «не обретут силу закона, если не будет переговоров [демократов] с президентом Трампом и получения его подписи». Как считает собеседник агентства, демократы в Конгрессе будут посвящать большую часть своего времени расследованиям действий исполнительной ветви власти и надзору над ее деятельностью.

Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАДональд Трамп

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