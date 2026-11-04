СМИ: Трамп парализует законотворческую работу демократов в случае их победы
Законотворческая деятельность американского Конгресса будет парализована в случае победы демократов на проходящих промежуточных выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к администрации США источник.
По его словам, политику Вашингтона будут определять в основном шаги президента-республиканца Дональда Трампа. Законопроекты «не обретут силу закона, если не будет переговоров [демократов] с президентом Трампом и получения его подписи». Как считает собеседник агентства, демократы в Конгрессе будут посвящать большую часть своего времени расследованиям действий исполнительной ветви власти и надзору над ее деятельностью.
Все прогнозы говорят о том, что республиканцы пока точно теряют только палату представителей, в сенате шансы у партий равны, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
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