В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой, премьером Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Норвегии, Польши, Италии, Дании, Финляндии и Нидерландов, передает AFP. Каких-то еще подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не раскрывается.

Говоря о предложенном плане США по урегулированию ситуации на Украине, президент России Владимир Путин отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.



Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, в свою очередь, заявлял НСН, что Путин и Трамп должны договориться, как будет выглядеть мирный план и сама Украина, затем будут «подбираться люди» вместо Зеленского, которые готовы к компромиссу.

«Зеленский сегодня делает все, чтобы мир на Украине не наступил. Ему мир не нужен как раз из-за этих коррупционных схем. В таком случае Зеленский не имеет права представлять интересы украинского народа, это всем становится понятно», — отметил он.

Военный корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает сейчас в Киеве, сообщал, что большинство украинских военных в настоящий момент сами выступают за скорейшее завершение конфликта, отмечает Ura.ru.

«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — рассказал Ваннер в своих соцсетях.

Встреча российского лидера со спецпосланником американского президента пройдет 2 декабря во второй половине дня, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.