Готовимся к зиме: Путин оценил ситуацию на фронте перед встречей с Уиткоффом
Зеленский съездил в Париж, а Уиткофф летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Чего ждать от переговоров по урегулированию на Украине — в материале НСН.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится на пути в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на брифинге для журналистов.
Она отметила, что накануне Уиткофф провел переговоры с делегацией Украины во Флориде.
По словам Ливитт, положения по разрешению украинского конфликта были серьезно доработаны американской стороной. Она выразила мнение, что текущее состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта, отмечает RT.
«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо», — сказала она журналистам.
Напомним, в конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других вопросов.
Помимо всего прочего, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила о прогрессе европейских лидеров в урегулировании ситуации на Украине после визита украинского лидера Владимира Зеленского в Париж.
До этого агентство AFP со ссылкой на сообщение Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и приехавший в Париж Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Уиткоффом, отмечает 360.ru.
В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой, премьером Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Норвегии, Польши, Италии, Дании, Финляндии и Нидерландов, передает AFP. Каких-то еще подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не раскрывается.
Говоря о предложенном плане США по урегулированию ситуации на Украине, президент России Владимир Путин отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, в свою очередь, заявлял НСН, что Путин и Трамп должны договориться, как будет выглядеть мирный план и сама Украина, затем будут «подбираться люди» вместо Зеленского, которые готовы к компромиссу.
«Зеленский сегодня делает все, чтобы мир на Украине не наступил. Ему мир не нужен как раз из-за этих коррупционных схем. В таком случае Зеленский не имеет права представлять интересы украинского народа, это всем становится понятно», — отметил он.
Военный корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает сейчас в Киеве, сообщал, что большинство украинских военных в настоящий момент сами выступают за скорейшее завершение конфликта, отмечает Ura.ru.
«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — рассказал Ваннер в своих соцсетях.
Встреча российского лидера со спецпосланником американского президента пройдет 2 декабря во второй половине дня, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
В Кремле сообщили, что Путин накануне вечером посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил Путину о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.
Кроме того, командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области. В настоящее время российские военные ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Российский лидер, в свою очередь, поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.
Военный эксперт Александр Сладков в своем Telegram-канале сделал акцент на заявлении российского лидера, назвав спецоперацию на Украине «решающими для мира действиями».
«Президент, на фоне всех переговорных пересуд обозначил поле, где идут решающие для мира действия — СВО. Ну и ключевой момент: Владимир Путин распорядился, чтоб войска были обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий в зимний период», — написал военкор.
Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», Путин все чаще уделяет внимание победам русского солдата, и часто сообщает об успехах лично, в том числе — на международных встречах.
«И это лишний маркер того, о чем мы писали неоднократно: ситуацию на международной политической арене определяют достижения ВС РФ на поле боя», — говорится в сообщении.
