Путин поручил войскам создать буферную зону на границе с Украиной

Российским войскам группировки «Север» поставлена задача создать на границе безопасную зону для прикрытия регионов от обстрелов, сообщает ТАСС.

Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения штаба Объединенной группировки войск. Глава государства указал, что зона безопасности должна быть создана вдоль государственной границы.

Кроме того, глава государства констатировал, что ВС РФ удерживают инициативу по всему фронту.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры