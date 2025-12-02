Путин поручил войскам создать буферную зону на границе с Украиной

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения штаба Объединенной группировки войск. Глава государства указал, что зона безопасности должна быть создана вдоль государственной границы.

Кроме того, глава государства констатировал, что ВС РФ удерживают инициативу по всему фронту.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

