Экс-депутат Рады: Путин и Трамп выберут замену бескомпромиссному Зеленскому
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил НСН, что на фоне коррупционных скандалов Зеленский уже считается «главарем преступной группы».
Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны договориться, как будет выглядеть мирный план и сама Украина, затем будут «подбираться люди» вместо Владимира Зеленского, которые готовы к компромиссу, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски в доме главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Ермак подтвердил обыски. Отмечается, что он причастен к коррупционному делу соратника украинского президента бизнесмена Тимура Миндича. Как сообщали журналисты, чиновник фигурировал в нем как «Али-Баба». Килинкаров рассказал, чем это грозит Зеленскому.
«Это исключительное право Зеленского – увольнять Ермака или нет, это такая должность, которая определяется исключительно президентом страны. Если на фоне этого скандала Зеленский не примет меры, это еще раз подтвердит, что он сам является участником этих коррупционных схем. Все указывает на то, что сам Зеленский был главарем этой преступной группы. Ермака могут привлечь к уголовной ответственности. Зеленский сегодня делает все, чтобы мир на Украине не наступил. Ему мир не нужен как раз из-за этих коррупционных схем. В таком случае Зеленский не имеет права представлять интересы украинского народа, это всем становится понятно», - отметил он.
Ермак накануне заявил, что пока Зеленский президент, он не одобрит территориальные уступки. Килинкаров уверен, что Трамп и Путин решат между собой, кто должен сменить Зеленского.
«Ермак хотел сделать так, чтобы Зеленский опять поссорился с Трампом, как тогда в Белом доме, потому что на Украине это представилось как что-то героическое. Но это не работает уже. Украина стала полностью полем боя, для людей это уже не шутка. А Зеленский упирается не из-за потери территорий, а из-за потери власти. Людей это уже не устраивает. Путин уже сказал о том, что на Украине есть люди, которые готовы одобрить сделку с территориальными уступками. Схема может быть такой: сначала Путин и Трамп должны договориться, как будет выглядеть мирный план и Украина. Затем будут подбираться люди, которые готовы к компромиссу. Возьмите любого человека на Украине, он будет готов. Люди устали от этого конфликта, он им изначально был не нужен. Любой человек может выиграть выборы, какой Залужный (экс-главком ВСУ, ныне посол в Великобритании. - Прим. НСН). Украина – банкрот, она сама не может существовать. Вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы эту территорию привести в порядок, чтобы люди могли там жить. Это будет предметом договоренности», - добавил собеседник НСН.
Украина готовится к ключевым переговорам с Вашингтоном по мирному урегулированию, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский накануне.
