Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны договориться, как будет выглядеть мирный план и сама Украина, затем будут «подбираться люди» вместо Владимира Зеленского, которые готовы к компромиссу, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски в доме главы офиса украинского президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Ермак подтвердил обыски. Отмечается, что он причастен к коррупционному делу соратника украинского президента бизнесмена Тимура Миндича. Как сообщали журналисты, чиновник фигурировал в нем как «Али-Баба». Килинкаров рассказал, чем это грозит Зеленскому.