При атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Брянском пострадал человек

Украинские дроны–камикадзе атаковали сельхозпредприятие в селе Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг»... минно – взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», - написал губернатор в Telegram-канале.

Мужчину доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь.

Как отметил Богомаз, при атаке были полностью уничтожены легковой автомобиль и кормовоз.

Ранее в брянском селе Новый Ропск мирная жительница пострадала из-за удара украинских БПЛА, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры