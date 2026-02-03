При атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Брянском пострадал человек
Украинские дроны–камикадзе атаковали сельхозпредприятие в селе Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг»... минно – взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия», - написал губернатор в Telegram-канале.
Мужчину доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь.
Как отметил Богомаз, при атаке были полностью уничтожены легковой автомобиль и кормовоз.
Ранее в брянском селе Новый Ропск мирная жительница пострадала из-за удара украинских БПЛА, пишет 360.ru.
