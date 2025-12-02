Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остановил финансовую помощь Украине, будучи убежденным в нецелевом использовании средств американских налогоплательщиков.
По её словам, глава государства положил конец практике безграничного финансирования конфликта, которая сложилась при предыдущей администрации, так как считает коррупцию неприемлемой. Это заявление было сделано в контексте вопроса об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Ранее стало известно, что поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
