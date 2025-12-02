Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остановил финансовую помощь Украине, будучи убежденным в нецелевом использовании средств американских налогоплательщиков.

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины

По её словам, глава государства положил конец практике безграничного финансирования конфликта, которая сложилась при предыдущей администрации, так как считает коррупцию неприемлемой. Это заявление было сделано в контексте вопроса об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

