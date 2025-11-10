Минувшая атака на энергетические объекты Украины стала самой крупной за время хода спецоперации, пишет Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на украинские ресурсы. Серьезный урон получила газовая инфраструктура на востоке Украины. Как пишет автор, «выбивание» ТЭС Украины приблизит разделение ее энергосистемы, что станет болезненным ударом для экономики страны. В ночь на 8 ноября удары были нанесены по Змиевской ТЭЦ по Слобожанской ГРЭС, по Кременчугской ГЭС, из-за чего в Кременчуге случился полный блэкаут. Также, как пишет «Рыбарь» со ссылкой на украинские ресурсы, несколько прилетов пришлись по локомотивному депо в Гребенках Полтавской области и по территории Талалаевского газоконденсатного месторождения в Черниговской области. Пострадала и Приднепровская ТЭС.

При этом некоторые российские телеграм-каналы со ссылкой на лояльные источники в «Укрэнерго» пишут, что на самом деле никакого блэкаута на Украине нет, а поднявшийся шум – операция прикрытия. Они утверждают, что основные объекты промышленности запитаны, ведётся работа по созданию новых сетей, а также идёт набор сотрудников в «Укрэнерго».

Тем не менее, 10 ноября в большинстве регионов страны будут применять «меры ограничения потребления» электроэнергии.

Тем временем депутат Верховной рады Артем Дмитрук решил пошутить над ситуацией и в своем Telegram-канале иронично спросил, не стал ли Киев вдруг столицей Россией, припомнив обещания Зеленского погрузить Москву во тьму.

«Двадцать седьмого сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — написал он, комментируя блэкаут в Украине.

