«Тяжелые времена»: Российские «Кинжалы» приблизили Украину к блэкауту
В выходные ВС РФ нанесли серию масштабных ударов по энергообъектам Украины, свет пропадал даже во время интервью Владимира Зеленского, однако в РФ считают, что украинские СМИ могут намеренно раздувать ущерб.
В субботу, 8 ноября, Киев погрузился во тьму из-за серии российских ударов, сообщила компания «Центрэнерго». По ее данным, на всех государственных украинских ТЭС остановилась генерация. Также о серии отключений электроэнергии в разных регионах страны сообщало «Укрэнерго».
Так, отключение света произошло даже во время интервью украинского лидера Владимира Зеленского в Мариинском дворце Киева с журналистом британского The Guardian. Видеозапись издание опубликовало на своем YouTube-канале 10 ноября. «Трудные времена», - произнёс журналист, а потом кто-то за кадром вернул электричество.
АТАКИ ВОЗМЕЗДИЯ
В воскресенье министр иностранных дел Украины Сибига в своей социальной сети сообщал, что в ходе атак 8 ноября РФ нанесла удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС, а глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что помимо электроэнергетики, был нанесен уже седьмой по счету удар по газовой инфраструктуре Украины.
По данным Минобороны РФ, в ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. ВС РФ применили высокоточное оружие в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Были поражены предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, уточняет ведомство.
Жители Киева в воскресенье сообщали, что хоть ракет в небе над столицей Украины особо замечено не было, однако проблемы с электричеством и теплом стали более явными. Такие слова подписчицы из Украины привел в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
«Несмотря на то, что по Киеву сегодня ночью ракеты особо не летели, проблемы с электричеством и теплом стали ощутимее. Отопление с утра отключили. Электротранспорт ходит с перебоями, в домах света подолгу нет», - написала женщина.
На опубликованных журналистом кадрах из Киева видны улицы в полумраке, которые освещает лишь подсветка от кафе и наружной рекламы.
КУДА ПРИЛЕТЕЛО
По данным военный аналитик Бориса Рожина, более 95% районов Харькова были обесточены в субботу, а также частично Полтава. В своем Telegram-канале он также опубликовал видео, на которых в небе над городом видны сияния, и отметил, что в Полтаве напряжение в розетках показывало 670 В.
Минувшая атака на энергетические объекты Украины стала самой крупной за время хода спецоперации, пишет Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на украинские ресурсы. Серьезный урон получила газовая инфраструктура на востоке Украины. Как пишет автор, «выбивание» ТЭС Украины приблизит разделение ее энергосистемы, что станет болезненным ударом для экономики страны. В ночь на 8 ноября удары были нанесены по Змиевской ТЭЦ по Слобожанской ГРЭС, по Кременчугской ГЭС, из-за чего в Кременчуге случился полный блэкаут. Также, как пишет «Рыбарь» со ссылкой на украинские ресурсы, несколько прилетов пришлись по локомотивному депо в Гребенках Полтавской области и по территории Талалаевского газоконденсатного месторождения в Черниговской области. Пострадала и Приднепровская ТЭС.
При этом некоторые российские телеграм-каналы со ссылкой на лояльные источники в «Укрэнерго» пишут, что на самом деле никакого блэкаута на Украине нет, а поднявшийся шум – операция прикрытия. Они утверждают, что основные объекты промышленности запитаны, ведётся работа по созданию новых сетей, а также идёт набор сотрудников в «Укрэнерго».
Тем не менее, 10 ноября в большинстве регионов страны будут применять «меры ограничения потребления» электроэнергии.
Тем временем депутат Верховной рады Артем Дмитрук решил пошутить над ситуацией и в своем Telegram-канале иронично спросил, не стал ли Киев вдруг столицей Россией, припомнив обещания Зеленского погрузить Москву во тьму.
«Двадцать седьмого сентября Зеленский пообещал блэкаут в столице России. Киев уже столица России, получается?» — написал он, комментируя блэкаут в Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области человек погиб в ДТП с грузовым поездом и легковым авто
- США приостановили на год торговое расследование против Китая
- «Тяжелые времена»: Российские «Кинжалы» приблизили Украину к блэкауту
- В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем
- Певицу Монеточку увезли в больницу с концерта из-за отека Квинке
- Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА
- В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей
- В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
- Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»
- В МИД РФ назвали отключение света в резиденции Зеленского театральным эффектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru