В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа

Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Будапеште

Он пояснил, что по этой причине Москва не намерена обсуждать мирный план американского лидера Дональда Трампа «в мегафонном режиме».

«И не намерены вести никакие обсуждения через СМИ», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры