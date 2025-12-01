В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа
1 декабря 202513:14
Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что по этой причине Москва не намерена обсуждать мирный план американского лидера Дональда Трампа «в мегафонном режиме».
«И не намерены вести никакие обсуждения через СМИ», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Кремле отказались комментировать мирный план Трампа
