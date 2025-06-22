СМИ: Администрация Трампа заранее предупредила Израиль об ударе по Ирану

Администрация американского лидера Дональда Трампа заранее предупредила Израиль о готовящемся ударе США по Ирану, сообщает Axios.

Трамп после атак по Ирану призвал Тегеран к миру

Об этом портал пишет со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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