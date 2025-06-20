При этом у самого Израиля якобы были данные о «точке невозврата» в вопросе создания Ираном ядерной бомбы, пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник».

Получение этих сведений побудило службы безопасности Израиля поддержать начало операции именно сейчас, а также поставить в известность Вашингтон.

Так или иначе, в США уверены, что Ирану требуется всего «пара недель» для создания ядерного оружия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Власти Ирана могут перейти к созданию ядерного оружия в случае роста военного давления, пишет New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана», - сказал источник.

Трамп лично неоднократно объяснял свою обеспокоенность по этому вопросу. Накануне он заявил CBS News, что «весь мир просто взорвется», если Иран получит ядерное оружие.

Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил НСН, что официальных данных о ядерном оружии в Иране нет, но есть «намеки».

«Да, есть информация, что Иран использует заводы по обогащению урана и объект в Фордо в военных целях. МАГАТЭ регулярно проверяют их заводы, никаких официальных данных нет о том, что Иран разрабатывает ядерную бомбу. В то же время есть информация о том, что Иран обогащает уран до 60%. Возникает вопрос, зачем? Обогащение урана на АЭС – это максимум 5%. У Ирана очень сложные взаимоотношения с рядом стран. Главный враг Ирана – это Израиль. Если Иран находится под гарантиями МАГАТЭ, то Израиль на свои военные объекты никаких инспекций не пускает. Конечно, это вызывает опасения у Ирана. У Израиля 200 боеголовок. Если бы Израиль адекватно признал наличие собственной ядерной программы, отношения с Ираном в этом смысле были бы более мягкими», - объяснил он.

По его словам, Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, Тегеран все равно затем продолжит разработку.

МОЖНО ЛИ УНИЧТОЖИТЬ

Сомнения Трампа по поводу удара по Ирану военные аналитики связывают также с отсутствием гарантий в случае атаки.

Американский лидер не уверен в способности США уничтожить ключевой ядерный объект Ирана в Фордо с помощью противобункерных бомб, пишет Axios со ссылкой на источники.