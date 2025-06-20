Трамп дал две недели: США готовы применить ядерное оружие против Ирана
Трамп примет решение о нанесении удара по Ирану за две недели, но военные эксперты уверены, что Тегеран не откажется от своей ядерной программы. На этом фоне Вашингтон не исключает возможность применения тактического ядерного оружия.
Главной интригой продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном остается официальное «вмешательство» США в ситуацию. СМИ пророчили удар по Тегерану американской авиацией уже в ближайшие дни, но Белый дом взял паузу.
При этом администрация США не исключает и возможность применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта в Фордо, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома.
ТРАМП ВЗЯЛ ПАУЗУ
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер Дональд Трамп взял две недели на принятие решения относительно удара по Ирану.
«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель»,- привела она его цитату.
Американский лидер Дональд Трамп очень осторожен в отношении бомбардировок Ирана, так как опасается его превращения в Ливию, сообщает The New York Times. Тогда в регионе начался хаос, а Вашингтон ухудшил отношения с Ираном и КНДР.
По данным СМИ, Трамп пока склоняется к нанесению ограниченных ударов по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо.
При этом ранее США и Великобритания направили свои авианосцы в Персидский залив. На этом фоне в ближайшие сутки следует ожидать авиационного удара США по Ирану, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН.
Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели серию телефонных переговоров в попытке найти дипломатическое решение обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В ходе бесед Аракчи, как утверждается, дал понять, что Тегеран не намерен возвращаться к переговорам с Вашингтоном, пока Израиль продолжает военные действия.
БЫЛА ЛИ БОМБА
На фоне эскалации конфликта эксперты спорят, что послужило главным триггером для начала атаки Израиля. Разведка США ранее проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Этот вывод был сделан на основе информации всех 18 разведывательных ведомств США. Уорнер добавил, что Трамп просто «игнорирует все разведданные». В МАГАТЭ также подтвердили, что никаких доказательств этому нет.
При этом у самого Израиля якобы были данные о «точке невозврата» в вопросе создания Ираном ядерной бомбы, пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник».
Получение этих сведений побудило службы безопасности Израиля поддержать начало операции именно сейчас, а также поставить в известность Вашингтон.
Так или иначе, в США уверены, что Ирану требуется всего «пара недель» для создания ядерного оружия, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Власти Ирана могут перейти к созданию ядерного оружия в случае роста военного давления, пишет New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана», - сказал источник.
Трамп лично неоднократно объяснял свою обеспокоенность по этому вопросу. Накануне он заявил CBS News, что «весь мир просто взорвется», если Иран получит ядерное оружие.
Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил НСН, что официальных данных о ядерном оружии в Иране нет, но есть «намеки».
«Да, есть информация, что Иран использует заводы по обогащению урана и объект в Фордо в военных целях. МАГАТЭ регулярно проверяют их заводы, никаких официальных данных нет о том, что Иран разрабатывает ядерную бомбу. В то же время есть информация о том, что Иран обогащает уран до 60%. Возникает вопрос, зачем? Обогащение урана на АЭС – это максимум 5%. У Ирана очень сложные взаимоотношения с рядом стран. Главный враг Ирана – это Израиль. Если Иран находится под гарантиями МАГАТЭ, то Израиль на свои военные объекты никаких инспекций не пускает. Конечно, это вызывает опасения у Ирана. У Израиля 200 боеголовок. Если бы Израиль адекватно признал наличие собственной ядерной программы, отношения с Ираном в этом смысле были бы более мягкими», - объяснил он.
По его словам, Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, Тегеран все равно затем продолжит разработку.
МОЖНО ЛИ УНИЧТОЖИТЬ
Сомнения Трампа по поводу удара по Ирану военные аналитики связывают также с отсутствием гарантий в случае атаки.
Американский лидер не уверен в способности США уничтожить ключевой ядерный объект Ирана в Фордо с помощью противобункерных бомб, пишет Axios со ссылкой на источники.
Речь идет об авиабомбе Massive Ordnance Penetrator (MOP). Пентагон якобы заверил Трампа, что необходимый объект будет уничтожен. При этом бомба ранее не использовалась на поле боя, поэтому предсказать исход удара сложнее, что и смущает главу Белого Дома.
При этом администрация США не исключает возможность применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
В Иране несколько засекреченных ядерных объектов расположены на глубине до тысячи метров, уничтожить подобную инфраструктуру будет сложно даже стратегической авиации США, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
«Израиль самостоятельно не может уничтожить ядерные мощности Ирана, которые могут быть использованы для создания оружия. Есть очень засекреченные объекты Ирана, которые находятся на глубине 800-1000 метров. Уровень авиации Израиля не позволяет брать такие мощности в качестве ракет, нужна стратегическая авиация. Им только американцы смогут помочь. Да, удары по инфраструктуре болезненны для Ирана, но там много дублирующих объектов. Здесь даже вопрос, сможет ли американская стратегическая авиация разнести там все. Это серьезное подземное строительство с учетом всех факторов. Гарантий нет даже у США. Демонстративные налеты не помогут, реальное поражение – это другое», - объяснил он.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил НСН, почему остановить Трампа от удара по Ирану может только Китай.
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