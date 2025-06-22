После удара по Ирану в Конгрессе США задумались об импичменте Трампу
Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран без согласия Конгресса — нарушение Конституции и военных полномочий законодательного органа, сообщила в соцсетях конгрессмен Александрия Кортес.
Она назвала удар катастрофическим, предупредив, что последствия будут преследовать США на протяжении многих поколений. Парламентарий отметила, что такое действие заслуживает импичмента Трампу.
Ранее сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн инициировал резолюцию, запрещающую главе государства Дональду Трампу использовать американские вооруженные силы против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru