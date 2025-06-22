Трамп поздравил военных США с бомбардировкой Ирана

По его словам, атака была успешной. Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

При этом, по словам президента, на ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб.

Ранее Трамп заявил, что Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

