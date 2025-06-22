Трамп поздравил военных США с бомбардировкой Ирана
22 июня 202503:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social об успешной операции армии США против ядерных объектов Ирана.
По его словам, атака была успешной. Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
При этом, по словам президента, на ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб.
Ранее Трамп заявил, что Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru