Трамп поздравил военных США с бомбардировкой Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social об успешной операции армии США против ядерных объектов Ирана.

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По его словам, атака была успешной. Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

При этом, по словам президента, на ядерный объект Фордо в Иране сбросили полный комплект бомб.

Ранее Трамп заявил, что Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
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