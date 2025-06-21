СМИ: Россия посоветовала США не нападать на Иран
Россия якобы передала администрации США послание, в котором заявила о нежелательности возможных ударов со стороны Соединенных Штатов по Ирану. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
По данным СМИ, Москва направила Вашингтону «не угрозу, а послание» с целью отговорить американского президента Дональда Трампа от решения ударить по Ирану.
В то же время Израиль уверен, что глава США близок к решению об атаке и может осуществить ее в любой момент. Однако «осведомленные круги» допускают, что Трамп откажется от ударов по республике, политик якобы больше склоняется продолжать переговоры.
Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп взял две недели на принятие решения о возможном ударе по территории Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru