СМИ: Россия посоветовала США не нападать на Иран

Россия якобы передала администрации США послание, в котором заявила о нежелательности возможных ударов со стороны Соединенных Штатов по Ирану. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Москва направила Вашингтону «не угрозу, а послание» с целью отговорить американского президента Дональда Трампа от решения ударить по Ирану.

В то же время Израиль уверен, что глава США близок к решению об атаке и может осуществить ее в любой момент. Однако «осведомленные круги» допускают, что Трамп откажется от ударов по республике, политик якобы больше склоняется продолжать переговоры.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп взял две недели на принятие решения о возможном ударе по территории Ирана.

