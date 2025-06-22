СМИ: США использовали бомбардировщики для ударов по Ирану

Вашингтон использовал бомбардировщики B-2 для ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает Reuters.

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Ранее агентство заявило о перемещении самолетов B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.

Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
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