Только маргиналы: В Израиле рассказали, кто не поддерживает Нетаньяху
Израильское общество сплотилось на фоне обмена ударами с Ираном, а в оппозиции остались только маргиналы, заявил НСН Цви Маген.
И политики, и население Израиля полностью поддерживают правительство. Только маргиналы сопротивляются курсу внешней политики. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
На фоне конфликта с Ираном, оппозиционная партия «Ха-махане ха-мамлахти» (Государственный лагерь) сняла с повестки дня вотум недоверия правительству, который должен был быть вынесен на голосование в понедельник на пленарном заседании Кнессета. Дипломат отметил, что это говорит о сплоченности общества, которое целиком поддерживает внешнюю политику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и не боится ответных ударов Ирана.
«Сейчас уровень сплоченности населения и политических партий даже выше, чем обычно в таких ситуациях. Оппозиция все же хочет оставить за собой право критиковать курс правительства, но те, кто сейчас это делают, выражают маргинальные мнения. Насколько я понимаю, сейчас практически все поддерживают политику Нетаньяху. Любой израильтянин осознает, что это необходимо, наша страна может себя защитить. От 90 до 95% иранских снарядов сбиваются израильским ПВО. Иногда чуть больше ракет долетают до цели, но это максимум две-три на один город, а представьте, если попали бы все 100, это был бы ужас. А так, это мелочи, все понимают ситуацию», — заключил он.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил НСН, что вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к ядерной войне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Говорить о победе над коронавирусом еще рано
- РФ и Украина в очередной раз обменялись пленными
- Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
- В Европе призвали не пускать в Шенгенскую зону участников СВО
- Россиян предупредили о штрафах зв ввоз в страну сувенирных кораллов
- Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова
- ВС России освободили Московку в Харьковской области
- Песков заявил, что Россия не упустит преимущество перед Украиной
- В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой
- Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru