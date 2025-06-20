И политики, и население Израиля полностью поддерживают правительство. Только маргиналы сопротивляются курсу внешней политики. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

На фоне конфликта с Ираном, оппозиционная партия «Ха-махане ха-мамлахти» (Государственный лагерь) сняла с повестки дня вотум недоверия правительству, который должен был быть вынесен на голосование в понедельник на пленарном заседании Кнессета. Дипломат отметил, что это говорит о сплоченности общества, которое целиком поддерживает внешнюю политику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и не боится ответных ударов Ирана.