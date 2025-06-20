Только маргиналы: В Израиле рассказали, кто не поддерживает Нетаньяху

Израильское общество сплотилось на фоне обмена ударами с Ираном, а в оппозиции остались только маргиналы, заявил НСН Цви Маген.

И политики, и население Израиля полностью поддерживают правительство. Только маргиналы сопротивляются курсу внешней политики. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

На фоне конфликта с Ираном, оппозиционная партия «Ха-махане ха-мамлахти» (Государственный лагерь) сняла с повестки дня вотум недоверия правительству, который должен был быть вынесен на голосование в понедельник на пленарном заседании Кнессета. Дипломат отметил, что это говорит о сплоченности общества, которое целиком поддерживает внешнюю политику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и не боится ответных ударов Ирана.

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«Сейчас уровень сплоченности населения и политических партий даже выше, чем обычно в таких ситуациях. Оппозиция все же хочет оставить за собой право критиковать курс правительства, но те, кто сейчас это делают, выражают маргинальные мнения. Насколько я понимаю, сейчас практически все поддерживают политику Нетаньяху. Любой израильтянин осознает, что это необходимо, наша страна может себя защитить. От 90 до 95% иранских снарядов сбиваются израильским ПВО. Иногда чуть больше ракет долетают до цели, но это максимум две-три на один город, а представьте, если попали бы все 100, это был бы ужас. А так, это мелочи, все понимают ситуацию», — заключил он.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил НСН, что вмешательство США в ирано-израильский конфликт может привести к ядерной войне.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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