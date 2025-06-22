СМИ: После удара США из иранских городов рядом с ядерными объектами началась массовая эвакуация
22 июня 202504:33
В Иране из городов рядом с тремя ядерными объектами, подвергшимися ударам США, началась массовая эвакуация мирных жителей, сообщают Иранские СМИ.
При этом сами объекты, включая Фордо, были эвакуированы заранее. Отмечается, что обогащённый уран вывезен, угрозы радиации нет.
Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru