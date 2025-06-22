СМИ: После удара США из иранских городов рядом с ядерными объектами началась массовая эвакуация

В Иране из городов рядом с тремя ядерными объектами, подвергшимися ударам США, началась массовая эвакуация мирных жителей, сообщают Иранские СМИ.

Трамп после атак по Ирану призвал Тегеран к миру

При этом сами объекты, включая Фордо, были эвакуированы заранее. Отмечается, что обогащённый уран вывезен, угрозы радиации нет.

Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:СШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры