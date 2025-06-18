«Израиль самостоятельно не может уничтожить ядерные мощности Ирана, которые могут быть использованы для создания оружия. Есть очень засекреченные объекты Ирана, которые находятся на глубине 800-1000 метров. Уровень авиации Израиля не позволяет брать такие мощности в качестве ракет, нужна стратегическая авиация. Им только американцы смогут помочь. Да, удары по инфраструктуре болезненны для Ирана, но там много дублирующих объектов. Здесь даже вопрос, сможет ли американская стратегическая авиация разнести там все. Это серьезное подземное строительство с учетом всех факторов. Гарантий нет даже у США. Демонстративные налеты не помогут, реальное поражение – это другое», - объяснил он.

При этом Балмасов добавил, что у Ирана нет гарантированного помощника и донора, страна пока несет большие потери, чем Израиль.

«Пакистан, конечно, заявляет, что ударит по Израилю в ответ на атаку по Ирану. Но это только на словах. Передавать ядерное оружие Ирану он не будет, зачем ему война с США и Израилем. Это будет подарок для Индии, там своих проблем хватает. Пакистан еще не убрал полностью зависимость от США. Ядерное оружие – это не пакет с едой, который можно взять и передать, это очень сложные вещи технические. Иран уже снижает количество пусков ракет. Это болезненный ущерб для Израиля, но не критический. За все время было убито 24 человека, пострадала часть инфраструктуры. Иран пострадал все-таки больше. Израилю готовы помочь в США, в отношении Ирана такого донора нет. Китай не будет так впрягаться, как США за Израиль. Хотя для Китая иранская нефть очень важна», - пояснил собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп хочет полного разгрома Ирана под предлогом ядерной программы, это нанесет серьезный удар по России и Китаю, заявил ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

