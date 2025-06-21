«НАША УКРАИНА»

20 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что Москва осознает и уважает желание многих украинцев строить суверенное государство. Он добавил, что современная политика РФ основана на трезвой оценке ситуации и не ставит под сомнение право Украины на самостоятельность. Тем не менее, говоря о многовековых исторических связях, президент указал, что Москва вынуждена действовать в соответствии с нынешними обстоятельствами.