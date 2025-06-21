«Вся Украина наша»: Путин допустил занятие Сум для создания «зоны безопасности» на границе
В рамках ПМЭФ президент России ответил на вопрос, куда смогут дойти российские войска на Украине.
Накануне российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума напомнил, что давно говорил о том, что считает русских и украинцев одним народом. В этом смысле, добавил президент, «вся Украина является российской». Между тем, Путин объявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для обеспечения безопасности страны.
«НАША УКРАИНА»
20 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Москва осознает и уважает желание многих украинцев строить суверенное государство. Он добавил, что современная политика РФ основана на трезвой оценке ситуации и не ставит под сомнение право Украины на самостоятельность. Тем не менее, говоря о многовековых исторических связях, президент указал, что Москва вынуждена действовать в соответствии с нынешними обстоятельствами.
При этом президент уточнил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. По его словам, Москва лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».
В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Россия и Украина смогут быстро «помириться», когда Киев избавится от идеи евроинтеграции. По его мнению, этому поспособствуют «генные корни единого народа».
«Евровыбор — это ложная, чуждая идея. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», - приводит слова Константинова РИА Новости.
БУФЕРНАЯ ЗОНА
Между тем, Владимир Путин в рамках пленарного заседания объявил, что российские войска могут занять город Сумы для обеспечения безопасности на границе с Украиной. Президент объяснил, что речь идет о создании «зоны безопасности» глубиной до 12 км вдоль границы, что обусловлено действиями украинской стороны, в частности — вторжением в Курскую область.
Однако член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что России необходимо восстановить исторические границы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Для этого, уточнил он, потребуется отодвинуть боевые действия до Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.
«Я думаю, что буферная зона должна быть километров 40 от наших границ. Она защитит от FPV-дронов, систем реактивного залпового огня и от обстрелов артиллерии. Для нас все имеет значение, что касается безопасности. Чтобы не допустить огневого поражения наших новых субъектов, мы должны отодвинуть границу по историческому положению. Это значит войти в Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Они никогда не были Украиной, это — Новороссия. Это наша земля, где тоже живут наши люди. Однако для начала необходимо обеспечить безопасность тех регионов, которые уже вошли в состав России», - отметил Соболев.
До этого капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью НСН заметил, что российские военные могут дойти до Сум на северо-востоке Украины в течение июня.
«Сумская область входит в буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин. Сумы находятся недалеко от государственной границы России. Сейчас, по большому счету, до Сум остается меньше 20 километров — это залп систем крупного калибра. Я думаю, что буферная зона составит порядка 100 км. Если наступление ВС РФ продолжится такими же темпами, то наши войска дойдут до Сум в течение этого месяца», - добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире растет в том числе вблизи российских границ. Таким образом президент в рамках ПМЭФ ответил на вопрос о том, беспокоит ли его перспектива начала третьей мировой войны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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