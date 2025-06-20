«Невидимая смерть»: В России предупредили о рисках бомбардировки ядерных объектов Ирана
Иран ведет разработку только мирного атома и соблюдает все соглашения, заявил НСН Владимир Козин.
Научные исследования в Иране не на том уровне, чтобы создавать ядерное оружие, да и страна не хочет этим заниматься, рассказал член-корреспондент Российской Академии естественных наук, профессор Российской Академии военных наук, кандидат исторических наук Владимир Козин в разговоре с НСН.
Национальная разведка США признала, что у нее нет никаких доказательств работы Ирана над атомной бомбой. Президент страны Дональд Трамп отметил, что ему все равно на эти данные, и он уже эвакуировал сотрудников американского посольства из Израиля, пишет Axios. Эксперт уверен, что вся информация о якобы готовом ядерном оружии Ирана не является правдой.
«Руководитель национальной разведки США Тулси Габбард дважды заявляла в марте и июне этого года, что у нее нет данных, что Иран создает ядерное оружие. 18 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил, что у него нет никакой информации об этом, а на следующий день замглавы сенатского комитета США по разведке Марк Уорнер согласился, что Тегеран не обладает атомной бомбой. Иранцы не создают ее: было религиозное запрещение иранского духовного лидера о создании такого оружия. Нынешний президент Исламской республики также заявил, что никаких подобных работ не ведется в стране, в отличие от Израиля, который имеет ядерное оружие и одновременно не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, запрещающий его создание. Научные объекты «мирного атома» нужны Ирану, чтобы обогатить уран для медицинских целей, рентгеновских установок и для функционирования АЭС. Для того тоже необходимо обогатить уран, хотя бы до 5%, а чтобы создать ядерную бомбу необходимо довести уран до 95% — у Ирана нет таких технических возможностей, он этим не занимается», — подчеркнул он.
Козин добавил, что любая атака на научные объекты со стороны США или Израиля приведет к радиоактивному загрязнению.
«Бомбить научные объекты в любом случае опасно, так как все равно произойдет радиоактивное загрязнение местности. Когда я был в Британии на атомной станции в местечке Селлафилд в 1995-2005 годах, местные инженеры рассказали мне, что они зафиксировали увеличение радиоактивного фона на территории Британских островов после катастрофы на Чернобыльской АЭС, а оттуда огромное расстояние в несколько тысяч километров до Великобритании. Это невидимая смерть, даже авария на АЭС может привести к опасным последствиям», — заключил он.
В Иране все еще находятся российские специалисты-ядерщики, о чем заявил президент России Владимир Путин. Академик отметил, что российским ученым ничего не угрожает, благодаря усилиям главы государства.
«В настоящее время на Бушерской АЭС, которую построила Российская Федерация, работают свыше 200 наших граждан. Один реактор уже запущен и успешно функционирует, еще два, по словам Владимира Путина, будут введены в эксплуатацию. В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху наш президент договорился, что по ней не будет наносится какой-либо удар израильскими вооруженными силами, потому что там находятся россияне и потому что это АЭС. Туда, кроме того. постоянно приезжают различные российские специалисты, их число только увеличится, так как строительство будет продолжаться», — резюмировал он.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил НСН, что Израиль самостоятельно не может уничтожить ядерные мощности Ирана.
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