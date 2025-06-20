Научные исследования в Иране не на том уровне, чтобы создавать ядерное оружие, да и страна не хочет этим заниматься, рассказал член-корреспондент Российской Академии естественных наук, профессор Российской Академии военных наук, кандидат исторических наук Владимир Козин в разговоре с НСН.

Национальная разведка США признала, что у нее нет никаких доказательств работы Ирана над атомной бомбой. Президент страны Дональд Трамп отметил, что ему все равно на эти данные, и он уже эвакуировал сотрудников американского посольства из Израиля, пишет Axios. Эксперт уверен, что вся информация о якобы готовом ядерном оружии Ирана не является правдой.