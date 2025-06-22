Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления с обращением к нации после ударов по Ирану заявил, что США добились полного уничтожения иранских объектов по обогащению урана.

СМИ: После удара США из иранских городов рядом с ядерными объектами началась массовая эвакуация

По его словам, удары были нанесены по ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Основным объектом операции глава государства назвал Фордо, по которому сбросили «полный комплект бомб».

По словам Трампа, эскалация на Ближнем Востоке и следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже.

Администрация Трампа заранее предупредила Израиль об ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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