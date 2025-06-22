Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана

По его словам, удары были нанесены по ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Основным объектом операции глава государства назвал Фордо, по которому сбросили «полный комплект бомб».

По словам Трампа, эскалация на Ближнем Востоке и следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже.

Администрация Трампа заранее предупредила Израиль об ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

