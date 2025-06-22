СМИ: США и Израиль год назад отрабатывали удары по Ирану

США и Израиль год назад отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на 22 июня, сообщает ABC.

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По данным телеканала, это случилось во время совместных военных учений. Маневры были беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые силами двух стран отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала.

Тогда учения проводились при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Американские военные при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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