СМИ: США и Израиль год назад отрабатывали удары по Ирану
США и Израиль год назад отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на 22 июня, сообщает ABC.
По данным телеканала, это случилось во время совместных военных учений. Маневры были беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые силами двух стран отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала.
Тогда учения проводились при администрации экс-президента США Джо Байдена.
Американские военные при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru