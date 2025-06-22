СМИ: США при ударах по Ирану применили ракеты Tomahawk

Американские военные при ударах по ядерным объектам Ирана применили противобункерные бомбы, сообщает Fox News.

Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана

США использовали до шести таких бомб. Их сбросили на объект в Фордо с бомбардировщиков В-2.

Два других ядерных объекта - в Исфахане и Натанзе были атакованы ракетами Tomahawk, которые запустили с подлодок.

Ранее стало известно о перемещении самолетов B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / TASS
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