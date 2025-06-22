Генсек ООН: Удары США по Ирану грозят эскалацией всему миру

Он указал, что глубоко встревожен ударами, назвав их опасной эскалацией и прямой угрозой миру и безопасности.

Отмечается, что имеется риск того, что данный конфликт может быстро выйти из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира. Гутерреш призвал государства-члены ООН к выполнению обязательств в рамках Устава ООН и норм международного права.

Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

