«Не в подворотне». «Высокопарный» Зеленский позвал Путина в Донбасс
В России увидели за обращение президента Украины актёрскую позу и самолюбование.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее видеообращение было опубликовано накануне в Telegram.
Зеленский поспорил с известным утверждением Путина, что «если драка неизбежна – надо бить первым».
«Речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив. И невозможно привезти мир на танке», - заявил глава Украины.
Также он рассказал, что на проходивших 19 и 20 апреля заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.
При этом, по словам Зеленского, на этих встречах прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. «А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.
К слову, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы. Так, по сообщению, опубликованному в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики, в понедельник утром из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка. Советник главы ЛНР Родион Мирошник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что за последнее время на линии соприкосновения количество обстрелов увеличилось в 5-7 раз. О нарушениях режима прекращения огня заявляют и с украинской стороны. Так, экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за две первые недели апреля были убиты более десяти украинских военных.
На предложение Зеленского встретиться с Путиным отреагировали в Совфеде. Сенатор России от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.
По его мнению, выступление Зеленского - высокопарное самолюбование от сказанного, которое должно подчеркивать бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами, сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, президенту Украины нужно «для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса». «А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», - отметил сенатор.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что желание Зеленского переговорить с Путиным подстегнула состоявшаяся беседа российского и американского лидеров.
«Я понимаю, что Зеленский после беседы Байдена с Путиным очень хочет поговорить с Путиным. И это видно. Но, получится ли у него? Скорее всего, если эта беседа будет, то Путин опять поднимет вопрос Минских соглашений. Я не уверен, что Зеленский сейчас готов про это говорить. Поговорить в общем можно, но результата не будет», - подчеркнул президент Украинского аналитического центра.
Ранее президент Украины заявил в интервью Le Figaro, что направил запрос на разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но ответа не получил. Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не может утверждать, что Киев вообще предпринимал попытку поговорить с Москвой.
«Выставлять Зеленского как сторону, которая может быть серьезным партнером в переговорах – это смешно. Кто будет вести с ним переговоры, если он не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому я склонен к тому, что ему опять что-то приснилось», - заявил экс-депутат Верховной рады.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН отверг идею Жириновского о «вторжении» России на Украину.
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