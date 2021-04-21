«Не в подворотне». «Высокопарный» Зеленский позвал Путина в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее видеообращение было опубликовано накануне в Telegram.

Зеленский поспорил с известным утверждением Путина, что «если драка неизбежна – надо бить первым».

«Речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив. И невозможно привезти мир на танке», - заявил глава Украины.

Также он рассказал, что на проходивших 19 и 20 апреля заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

При этом, по словам Зеленского, на этих встречах прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. «А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.