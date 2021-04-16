«Россией управляет Бог!» В Крыму посоветовали Зеленскому молиться

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН опровергла слова украинского президента о якобы плачевном состоянии полуострова.

Донбасс и ставший российским Крым со временем ждет забвение, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому изданию Le Figaro он предположил, что жители этих регионов «не будут счастливы без Украины». «Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы», - приводит сайт президента Украины слова Зеленского.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявила, что Зеленский не управляет Украиной, а только отрабатывает повестку иностранных кураторов.

«Зеленский давным-давно утратил возможность управлять Украиной. Страной управляют извне. Поэтому любые комментарии, которые дает указанное лицо, должны восприниматься как элементы шоу в стиле "95-го квартала". Только в этом шоу смеяться никто не будет. Зеленский не осознает, какую великую честь оказал ему народ Украины, избрав его президентом страны. А Россия была, есть и будет. Как сказал президент Владимир Путин, Россией управляет Бог. У нас все будет хорошо, а Зеленскому надо молиться!» - посоветовала она.

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В своем интервью Зеленский подчеркнул, что для него Крым и Донбасс остаются украинскими. В его понимании, после 2014 года там стало хуже: «туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет». При этом подачу воды в Крым в свое время остановила именно Украина. В свою очередь Ковитиди отметила, что заявление Зеленского никак не соотносится с реальным положением дел на полуострове.

«Это необоснованное заявление. Зеленский же все понимает. У него самого имеется собственность в Крыму, и не только у него, а у большинства членов его кабинета. Я не знаю, для чего они ее оставили, может быть, в качестве какого-то запасного плацдарма, когда они будут бежать из Украины. К сожалению, ситуация на Украине развивается негативно, мы это видим. Страна демонстрирует себя как государство, не заинтересованное в собственном развитии. Та милитаризация, которая сейчас происходит, не на пользу развитию Украины», - указала она.

Ковитиди напомнила, что Крым после присоединения к России активно развивается, турпоток бьет все рекорды, а спокойный отдых гостей надежно охраняет Черноморский флот России.

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«В Крыму курортные сезоны развиваются достаточно активно, регион бьет рекорды по туристическому потоку за весь постсоветский период. К сезону-2021 Крым подготовился, будет работать 460 пляжей, их количество увеличено во всех городах, растет культура сервиса обслуживания. Развивается гастрономический туризм, паломничество, пляжный, горный туризм. Крым всегда уникален, мы уверены, что у нас будет хороший сезон. Более того, Черноморский флот надежно защищает наши рубежи. Мы знаем, что достаточно много украинцев с 2014 года посетило Крым, много можно было видеть автомобильных номеров на наших дорогах, которые приведены в порядок. Я уверена, что Крым – это самое надежное место, где и украинцам, и россиянам можно будет отдохнуть. Мы приглашаем всех в Крым, у нас все хорошо», - заявила сенатор.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости оказать поддержку Анкаре, отправив в Турцию поток своих туристов. Глава государства призвал ехать туда на отдых вместо россиян, которым ограничили поездки в эту страну с 15 апреля. Он также выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который «не признает аннексию Крыма».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:Ольга КовитидиРоссияКрымВладимир Зеленский
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