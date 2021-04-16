«Россией управляет Бог!» В Крыму посоветовали Зеленскому молиться

Донбасс и ставший российским Крым со временем ждет забвение, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью французскому изданию Le Figaro он предположил, что жители этих регионов «не будут счастливы без Украины». «Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы», - приводит сайт президента Украины слова Зеленского.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявила, что Зеленский не управляет Украиной, а только отрабатывает повестку иностранных кураторов.

«Зеленский давным-давно утратил возможность управлять Украиной. Страной управляют извне. Поэтому любые комментарии, которые дает указанное лицо, должны восприниматься как элементы шоу в стиле "95-го квартала". Только в этом шоу смеяться никто не будет. Зеленский не осознает, какую великую честь оказал ему народ Украины, избрав его президентом страны. А Россия была, есть и будет. Как сказал президент Владимир Путин, Россией управляет Бог. У нас все будет хорошо, а Зеленскому надо молиться!» - посоветовала она.