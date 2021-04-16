«Разговоры в свисток». В ЛНР назвали Кравчука «откровенным фейкометом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины нельзя считать поводом для успокоения. По его словам, улучшение ситуации - не повод прекратить тщательно следить за обстановкой на линии соприкосновения.

В свою очередь, на Донбассе сообщают, что нарушение режима прекращения огня не прекращалось, а ситуация не улучшалась. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН рассказал, что обстрелы со стороны Украины происходят регулярно.

«На линии соприкосновения все без перемен. Минометные и гранатометные обстрелы происходят регулярно. Мы фиксируем признаки приготовления ВСУ. Все, что говорит Киев, недоговороспособно, это уже поняли все. Приготовление есть, силы накапливают, но когда произойдет нападение и произойдет ли оно вообще – об этом не знает никто!» - заявил он.

Такими же данными делится советник главы ЛНР Родион Мирошник. Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе заявил НСН, что на некоторых позициях, наоборот, количество обстрелов увеличилось многократно.