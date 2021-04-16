«Разговоры в свисток». В ЛНР назвали Кравчука «откровенным фейкометом»
Представители ДНР и ЛНР опровергли улучшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины нельзя считать поводом для успокоения. По его словам, улучшение ситуации - не повод прекратить тщательно следить за обстановкой на линии соприкосновения.
В свою очередь, на Донбассе сообщают, что нарушение режима прекращения огня не прекращалось, а ситуация не улучшалась. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН рассказал, что обстрелы со стороны Украины происходят регулярно.
«На линии соприкосновения все без перемен. Минометные и гранатометные обстрелы происходят регулярно. Мы фиксируем признаки приготовления ВСУ. Все, что говорит Киев, недоговороспособно, это уже поняли все. Приготовление есть, силы накапливают, но когда произойдет нападение и произойдет ли оно вообще – об этом не знает никто!» - заявил он.
Такими же данными делится советник главы ЛНР Родион Мирошник. Представитель Луганской народной республики на Минских переговорах в политической рабочей группе заявил НСН, что на некоторых позициях, наоборот, количество обстрелов увеличилось многократно.
«На линии соприкосновения, несмотря на серьезные изменения в геополитичеких играх, изменений не произошло. В среднем мы фиксируем около 100-120 прилетов боеприпасов ежесуточно. На линии соприкосновения с ЛНР многократно увеличилось количество обстрелов, в 5-7 раз. Используются гранатометы, минометы, иногда артиллерия. Украинская сторона подтянула огромное количество тяжелой техники - более 200 танков и прочее тяжелое вооружение», - отметил он.
Собеседник НСН высказал предположение, что Украина готовится продемонстрировать силу в виде массированного обстрела ближайших населенных пунктов.
«Есть приготовления к каким-то действиям. То ли это будет демонстрация, этакие картинки войны, то ли попытки прорывов, что маловероятно. Либо обстрелы близлежащих населенных пунктов, что мы расцениваем как наиболее вероятное. В контактной группе ведутся официальные переговоры, у них там есть представитель Кравчук – но он «откровенный фейкомет», который ни за что не отвечает. Разговоры с Кравчуком – это разговоры «в свисток». Он ни о чем не уполномочен договариваться. Посадив туда Кравчука, Киев девальвировал представительство в контактной группе», - заявил Мирошник.
Ранее первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что условием для продолжения переговоров Киева с Москвой может стать только полное прекращение огня в Донбассе. Кравчук заявил о готовности украинской делегации защищать интересы страны при любых условиях.
Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
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